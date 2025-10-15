Сектор Газа
15 октября, 10:19

Суд заочно арестовал иноагента Илью Яшина по делу об экстремизме

Бывший столичный депутат Илья Яшин*. Фото © Telegram / Илья Яшин*

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина* по делу о создании экстремистской организации. В этом же деле проходят Владимир Кара-Мурза** и Юлия Навальная***.

Как сообщили в правоохранительных органах, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Яшина меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца. Срок начнёт исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Дело расследуется по статье о создании и участии в экстремистском сообществе. Подробности уголовного дела и конкретная роль фигурантов официально не раскрываются.

Не так давно высланный в Германию Яшин* стал апатридом: в материалах нового уголовного дела ему был присвоен статус лица без гражданства.

* признан в России иноагентом

** признан иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов

*** внесена в реестр экстремистов и террористов

Марина Фещенко
