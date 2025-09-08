Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 10:50

Больше не гражданин: Высланный в Германию экс-депутат Яшин* стал апатридом

В деле Ильи Яшина* указали, что у него нет гражданства

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Бывшему главе муниципального округа Красносельский в Москве Илье Яшину* в материалах нового уголовного дела присвоен статус лица без гражданства. Об этом ТАCС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«В новом уголовном деле Яшина* есть справка о том, он является лицом без гражданства», — сказал юрист, не уточнив дополнительных деталей.

Адвокат не стал раскрывать более подробную информацию по данному вопросу.

МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Илью Яшина*
Напомним, в результате дипломатической операции прошёл многосторонний обмен удерживаемыми лицами между пятью государствами. Восемь россиян вернулись на Родину, их помилование было оформлено соответствующими указами главы государства. В свою очередь, российская сторона освободила свыше десяти человек, включая оппозиционеров, среди которых был Яшин*. После выхода на волю 1 августа 2024 года он был выслан в Германию.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
