Больше не гражданин: Высланный в Германию экс-депутат Яшин* стал апатридом

Бывшему главе муниципального округа Красносельский в Москве Илье Яшину* в материалах нового уголовного дела присвоен статус лица без гражданства. Об этом ТАCС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«В новом уголовном деле Яшина* есть справка о том, он является лицом без гражданства», — сказал юрист, не уточнив дополнительных деталей.

Адвокат не стал раскрывать более подробную информацию по данному вопросу.