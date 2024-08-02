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2 августа, 04:22

Илья Яшин* опубликовал первое фото после освобождения

Илья Яшин* опубликовал первое фото после освобождения. Обложка © Telegram / Илья Яшин*

Илья Яшин* опубликовал первое фото после освобождения. Обложка © Telegram / Илья Яшин*

Бывший столичный депутат Илья Яшин* опубликовал в телеграм-канале первый снимок после освобождения в рамках обмена России, США, ФРГ, Белоруссии и Словении.

На опубликованном фото Яшин улыбается в окружении Леонида Волкова*, Ивана Жданова* и Марии Певчих*. На снимке можно увидеть и другого освобождённого россиянина — бывшего координатора штаба Навального* в Алтайском крае Вадима Останина.

"Скоро всё расскажу. А пока просто спасибо всем, кто переживал. Всех вас обнимаю!" — написал Яшин*.

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Напомним, что накануне состоялся крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. В РФ вернулись восемь человек, президент Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц. Российская сторона в рамках сделки передала странам Запада более десяти человек, в числе которых Илья Яшин*, экс-руководители ФБК** в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева и правозащитник Олег Орлов*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Экстремистская организация, запрещена в РФ.

Оксана Попова
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