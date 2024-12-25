МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Илью Яшина*
Бывший столичный депутат Илья Яшин*. Фото © Telegram / Илья Яшин*
Иностранного агента и бывшего столичного депутата Илью Яшина*, которого президент России помиловал в августе 2024 года и освободил из колонии в рамках обмена, объявили в федеральный розыск. Как уточнили в МВД РФ, он разыскивается по статье УК, вот только какая именно это статья — не уточняется.
«Яшин Илья Валерьевич разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД РФ.
В результате масштабной дипломатической операции прошёл многосторонний обмен удерживаемыми лицами между пятью государствами: Российской Федерацией, Соединёнными Штатами, Германией, Республикой Беларусь и Словенией. Восемь граждан были возвращены на родину в РФ, их помилование было оформлено соответствующими указами главы государства. В свою очередь, российская сторона освободила свыше десяти человек, включая оппозиционных деятелей и правозащитников, среди которых оказались Илья Яшин*, бывшие региональные руководители ФБК**. После обретения свободы в социальных сетях появилась фотография Яшина* в компании соратников — Леонида Волкова*, Ивана Жданова* и Марии Певчих*.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Экстремистская организация, запрещена в РФ.