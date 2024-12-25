МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Илью Яшина*

Иностранного агента и бывшего столичного депутата Илью Яшина*, которого президент России помиловал в августе 2024 года и освободил из колонии в рамках обмена, объявили в федеральный розыск. Как уточнили в МВД РФ, он разыскивается по статье УК, вот только какая именно это статья — не уточняется.