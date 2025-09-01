Носки и кастрюли от Навального: как ФБК на Западе троллит своего основателя Оглавление Носки есть, трусов нет: Полный список товаров от бренда Navalny Семейный подряд: Как литовский политтехнолог и его родственники управляют финансами ФБК* Фирма-призрак: Как компания с сайтом из одной страницы получила миллионы от ФБК* Общий биткоин-кошелёк: Что связывает Волкова** и семью латвийского политтехнолога? Это ещё не дно: Провалы и скандалы ФБК*, которые заставят вас удивиться Пресловутый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)* опять в центре скандала. Его лидеры зарегистрировали в ЕС бренд «Навальный»**, планируя продавать под ним широкий спектр товаров и услуг — от ковриков и пива до носков и кухонной утвари. Подробнее — в материале Life.ru 31 августа, 21:35 Сторонники покойного экстремиста Навального** решили зарабатывать на его имени. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Максим Григорьев © «Шедеврум»

Носки есть, трусов нет: Полный список товаров от бренда Navalny

Anti-corruption foundation Europe (ACFE) — литовская структура «Фонда борьбы с коррупцией»* — зарегистрировала бренд Navalny**, который можно использовать для маркировки широкого перечня товаров и услуг на территории Евросоюза.

— Памятники и статуэтки; холодное и огнестрельное оружие; светильники, кухонная утварь и вентиляторы; ювелирные украшения; полиграфия; чемоданы; пледы и коврики; одежда, в том числе носки (но не трусы); маски и игрушки; пиво, алкоголь и табак; сбор донатов; радио и ТВ; образование; интернет-безопасность; детективные услуги, — перечисляется в бюллетене.

ACFE будет эксклюзивно владеть товарным знаком Navalny** до 2034 года включительно.









Эта новость привела сторонников ФБК* в ярость.

— Если так пойдёт, то вскоре имя Алексея Навального** будет ассоциироваться не с политикой, а с фирменным мерчем и водкой «Навалинка», — иронизирует один из рядовых навальнистов**.

Судя по данным прибалтийских регистров, топ-менеджерами ACFE являются известные всем россиянам беглые экстремисты: «англичанка» Мария Певчих**, «литовцы» Леонид Волков** и Иван Жданов**. Доход организации — около 3,4 млн евро в год. В штате 53 человека, которые получают среднюю зарплату 3107 евро в месяц.

Семейный подряд: Как литовский политтехнолог и его родственники управляют финансами ФБК*

Сразу после своего учреждения в 2021 году ACFE управлялся не навальнистами**, а некой Иреной Лапинске — невесткой маститого литовского политтехнолога Миндаугаса Лапинскаса. Он, в свою очередь, десятилетие назад работал на Ходорковского**, обучая сторонников последнего, как скомпрометировать любые выборы, превратив их в скандальные шоу.

ACFE располагается в Вильнюсе на улице Клайпедос в историческом особняке. По этому же адресу числятся четыре компании членов семьи Лапинскаса: Every Human Being, которая занимается правозащитной деятельностью, Demokratijos projektai, разрабатывающая избирательные кампании, и Baltijos finansai в сфере бухгалтерского учёта, а также существующее с девяностых годов рекламное агентство Navis longa.

Офис ФБК** в Вильнюсе. Фото © maps.app.goo.gl

Фирма-призрак: Как компания с сайтом из одной страницы получила миллионы от ФБК*

В торговом центре на улице Ругю находится вторая бизнес-резиденция семьи Лапинскаса. Там имеют прописку три связанные с ним компании. Самая интересная — Posterum — подконтрольна его жене Юстине Лапинске. Именно эта фирма должна стать оператором продаж мерча Навального**. Уже сейчас через Posterum управляется старый онлайн-магазин покойного экстремиста.

С сайта старого онлайн-магазина ФБК*. Фото © navalny.shop

В Posterum работают четыре сотрудника на средней зарплате в 5500 евро. Годовой доход равняется 4,7 млн евро. Сайт организации крайне неинформативен и состоит из одной лендинговой страницы.

— Наша деятельность включает раскрытие активов коррумпированных российских чиновников за рубежом, а также повышение осведомлённости европейцев о рисках, которые несут российские грязные деньги, — гласит сайт.

После начала спецоперации в налоговом реестре США опубликовали отчёт американской дочки ФБК*. Всплыло, что в 2021 году с её счетов перевели почти полмиллиона долларов на счета литовской Posterum. Это якобы была плата за создание контента на Youtube. В 2022-м перечисления в том же направлении достигли уже 1,4 миллиона долларов, что составило 80% от всех расходов американской дочки ФБК**. Всё это похоже на классическое возмездное оказание услуг. Тем не менее в отчётности указанные транзакции помечены как гранты.

Из отчёта ФБК* в налоговом реестре США. Фото © projects.propublica.org

В 2023 году Posterum перевела полученные из США средства на счета литовской дочки ФБК*, причём в виде пожертвований. Получается, Posterum — это прокладка между американским и литовским карманами навальнистов**.

Такие сложные манипуляции осуществляются всего лишь по нескольким причинам: маскировки источника финансирования, налоговой оптимизации и легализации грязных денег — с этим согласны даже другие иноагентские проукраинские организации.

Общий биткоин-кошелёк: Что связывает Волкова** и семью латвийского политтехнолога?

На лаконичном сайте Posterum указаны почта компании Baltijos finansai Лапинскаса и биткоин-адрес для сбора донатов. Идентичный адрес ранее использовался в тех же целях высокопоставленным навальнистом** Леонидом Волковым**. Кстати, он дружит в соцсетях и с политтехнологом Лапинскасом, и с членами его семьи. А ещё Волков** первым из навальнистов** подался в Вильнюс, где в 2021 году открыл научную компанию Digital Duck. Она располагалась в одном здании с Posterum. А познакомились Волков** и Лапинскас ещё раньше, в 2019 году.

Леонид Волков** и Мидгаус Лапинскас в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Скирмантас Малинаускас

Миндаугас Лапинскас — человек загадочный не только для России, но и для родной Литвы.

Сам он не любит и избегает слова «политтехнолог».

— Наша профессия похожа на искусство, а не технологию. На работу музыкального продюсера, например, — как-то сказал Лапинскас.

Миндаугас Лапинскас родился 24 марта 1973 года. Окончил юрфак Вильнюсского университета, учился госуправлению в Университете Осло, сделал карьеру в крупных международных концернах, в 2003 году основал собственное консалтинговое агентство, которое работает с клиентами из Прибалтики и России. Ещё Миндаугас преподаёт в вузах и выступает как эксперт в СМИ.

Миндгаус Лапинскас. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Миндгаус Лапинскас.

Лапинскас поддерживает Украину и пренебрежительно относится к России.

— Запад может раздавить Россию, но просто не хочет. Запад может нажать одну кнопку, и российский пассажирский транспорт исчезнет. Россия идёт в убыток, единственный путь — банкротство, а Литве ещё больше уважения и власти в Европе, — ругался он после начала СВО.

Соединённым Штатам Лапинскас тоже желает зла. Так, он опубликовал флаг сепаратистской республики Калифорния.

Миндаугас Лапинскас живёт на широкую ногу и много путешествует. Его жена, например, только за это лето побывала в Каннах, на острове Лесбос, Балеарских островах и в Милане.

Жена Миндаугаса Лапинскаса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juste_lubute

Это ещё не дно: Провалы и скандалы ФБК*, которые заставят вас удивиться

ФБК* не перестаёт попадать в скандалы. Казначеем там работает банкстер Александр Железняк, обвиняемый в выводе из российского «Пробизнесбанка» миллиардов, а его вкладчики остались ни с чем. Опозорилась пьяная Юлия Навальная**, которая не могла связать двух слов на выступлении в Берлине. Дурная репутация у Леонида Волкова**, который лоббировал снятие санкций с Михаила Фридмана. Недавно вскрылось, что ФБК** подводит под монастырь своих российских сторонников, собирая с них донаты без обеспечения анонимности. Теперь ещё и мерч от Навального**. Но падать ещё есть куда.

