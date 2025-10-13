Яшина* и Кара-Мурзу* внесли в список экстремистов и террористов

Напомним, что 1 августа 2024 года в Анкаре состоялся масштабный обмен заключёнными между Россией, США и рядом европейских стран, в результате которого на Запад были переданы Кара-Мурза*, Яшин* и ряд других лиц. Кроме того, в рамках обмена на свободу вышли осуждённые в России за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.