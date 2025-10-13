Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 12:47

Яшина* и Кара-Мурзу* внесли в список экстремистов и террористов

Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза*. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF

Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* и журналиста, политика Владимира Кара-Мурзу*. Это следует из базы данных ведомства.

«Яшин Илья Валерьевич*, 29.06.1983 г.р., г. Москва», — указано в реестре.

Аналогичная запись есть и о Кара-Мурзе*.

Напомним, что 1 августа 2024 года в Анкаре состоялся масштабный обмен заключёнными между Россией, США и рядом европейских стран, в результате которого на Запад были переданы Кара-Мурза*, Яшин* и ряд других лиц. Кроме того, в рамках обмена на свободу вышли осуждённые в России за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.

Никита Никонов
