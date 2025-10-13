Валдайский форум
13 октября

МВД объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу*, обменянного в 2024 году в рамках обмена с США. По какой статье его разыскивают, не уточняется.

Напомним, Владимир Кара-Мурза* был обменян 1 августа в Анкаре. Это был масштабный обмен заключёнными между Россией, США и несколькими странами Европы. Вместе с Кара-Мурзой* Западу отдали Илью Яшина*, экс-руководителей ФБК** в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксени. Фадееву, правозащитника Олега Орлова*, журналистку Алсу Курмашеву, художницу Сашу Скочиленко, политолога Дитера Воронина. Также в списке были осуждённые за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Экстремистская организация, запрещена в РФ.

