ФСБ: Против Ходорковского* возбуждено дело по статье о захвате власти

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и 22 участника так называемого «Антивоенного комитета России» (АКР) стали фигурантами уголовного дела о создании террористического сообщества и членства в нём. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем) в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и членов «Антивоенного комитета России» и иных неустановленных лиц», — говорится в заявлении.

Как напомнили в ведомстве, в эту организацию входят Михаил Касьянов*, Марат Гельман**, Леонид Гозман**, Владимир Кара-Мурза**, Сергей Алексашенко*, Дмитрий Гудков*, Сергей Гуриев*, Борис Зимин*, Евгений Чичваркин*, Евгений Киселёв*, Михаил Кокорич*, Виктор Шендерович*, Гарри Каспаров**, Артур Смольянинов*, Екатерина Шульман* и другие.

Против Ходорковского* также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Все фигуранты могут получить пожизненный срок за организацию террористического сообщества, 20 лет — за попытки захвата власти, 15 лет — за участие в террористической организации.

Как установило следствие, 30 апреля 2023 года в столице Германии АКР утвердил Берлинскую декларацию (уставной документ), где прописана необходимость свергнуть российскую власть. Кроме того, Ходорковский* объявил о создании «альтернативной власти России переходного периода», в октябре 2025 года он сделал соответствующее заявление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Следствию также известно, что Ходорковский* и члены АКР отправляют деньги украинским нацбатам и активно пропагандируют вступление в их ряды, принимая новых участников, готовя боевиков для последующего захвата власти в России.

Ранее суд конфисковал участок в подмосковной Жуковке, который принадлежал экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*. Как показывают кадастровые данные, его площадь превышает 1 кв. км, а стоимость составляет почти 18 миллионов рублей. Этот участок был куплен на средства, полученные преступным путём. При этом ответчики возражений в суд не прислали.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. ** Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.