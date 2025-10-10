Дом Покровского* с бункером в Подмосковье требуют изъять в пользу государства

Глава ФПБК Виталий Бородин предложил лишить музыканта Максима Покровского* оставшейся на родной земле недвижимости. Повод — обнаруженный у лидера группы «Ногу свело!» коттедж с бомбоубежищем в Подмосковье. Подробности раскрывает портал «Страсти».

Бородин назвал Покровского* предателем и заявил, что тот не должен иметь собственности в стране, которую покинул. По его мнению, даже если особняк формально переписан на супругу, есть механизм его изъятия в пользу государства — аналогичный тому, что применялся к беглому олигарху Михаилу Ходорковскому*.

«Конечно, можно [забрать недвижимость]. У нас же есть такой беглый олигарх Ходорковский* (признан иноагентом на территории РФ). У него же забрали. Мы обратимся с просьбой, чтобы отобрали и у Покровского* дом в пользу государства. Он иноагент, предатель, поддерживает террористический режим. Какие могут быть разговоры?», — сказал Бородин.

Ранее Life.ru сообщал, что у Максима Покровского* нашли дом с бомбоубежищем в Рузском районе Московской области. В 2024 году он перешёл в собственность жены по брачному договору — явная попытка сохранить активы вопреки санкционному ярлыку.

