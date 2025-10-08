У Максима Покровского* нашли дом с бомбоубежищем в России

Музыкант Максим Покровский*, вероятно, произвёл переоформление своего загородного владения с бункером, находящегося в Рузском районе Подмосковья, на супругу. Данное поместье располагается на землях, ранее принадлежавших военной части, сообщает RT.

Авторы материала отметили, что участок земли под коттедж был приобретён музыкантом ещё в 2002 году. Впоследствии, согласно документам из Росреестра, на этой территории возникли различные строения. В 2018 году артист охотно делился подробностями о своём загородном доме с прессой, однако в начале 2024 года собственник недвижимости изменился в результате брачного соглашения.

Специалисты полагают, что подобными действиями артист, возможно, стремится защитить своё имущество от возможных последствий, связанных с законом об иностранных агентах. Причём ранее он уже переписал на жену квартиру в Москве стоимостью 25,7 миллиона рублей.

Напомним, что в августе приставы взялись за имущество фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского*. Музыкант задолжал ФНС около 250 тысяч рублей с апреля, и теперь приставы ищут его активы для ареста и изъятия. Но музыкант подстраховался, переписав всё имущество на жену.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.