Российские приставы взялись за имущество фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского*, который прославляет Украину и уклоняется от уплаты налогов в РФ. Музыкант, признанный иноагентом, задолжал ФНС около 250 тысяч рублей с апреля, и теперь приставы ищут его активы для ареста и изъятия. Но музыкант подстраховался, переписав всё имущество на жену.

Так, Покровский* попытался срочно избавиться от своей четырёхкомнатной квартиры (110 м²) у метро «Митино» в Москве, но покупателей отпугнул статус иноагента. Тогда он переоформил её на супругу Татьяну, как и долю в «родовой» квартире (45 м²) на улице Народного Ополчения, где жил 20 лет. Теперь владельцы жилья — его мать и жена.

Налоговая и приставы не сдаются: они могут через суд доказать, что переписка имущества — это уловка для уклонения от выплат. Правда, процесс обещает быть долгим и тернистым. Тем временем Покровский* колесит по США с гастролями, воспевая Украину и отправляя ей поздравления с Днём независимости, пока его российские активы под прицелом.

Напомним, что в январе Покровский* погасил налоги в России, чтобы приставы не изъяли его квартиру в Москве. Музыкант выставил свою столичную недвижимость на продажу, но никто не покупает её уже два года.