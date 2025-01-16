Сбежавший в США рокер Макс Покровский* спас квартиру в Москве от конфискации

Вокалист группы «Ногу свело!» Макс Покровский*, прославляющий Украину, погасил налоги в России, чтобы приставы не изъяли его квартиру в Москве. Музыкант выставил свою столичную недвижимость на продажу, но никто не покупает её уже полтора года. Об этом пишет SHOT.

Покровский* всё ещё пытается вывести последние деньги из РФ. Прошлой осенью российские налоговики пытались взыскать с рокера и его семьи долги по налогам — более 400 тысяч рублей, которые игнорировались месяцами. Но теперь уехавший из страны музыкант всё же решил погасить свою задолженность, чтобы ФССП не арестовала его четырёхкомнатную квартиру возле метро «Митино».

Покровский* ранее уже пытался подстраховаться и переписал недвижимость на свою жену Татьяну. Но даже этот факт не помешает арестовать имущество в случае большого долга по налогам: приставы через суд могут показать, что квартира была переписана с целью ухода от ареста или выплат, и она перейдёт обратно в финансовое поле должника.

Квартиру в 110 квадратов артист выставил на продажу вместе с мебелью за 25,7 миллиона рублей ещё в 2023 году. Но покупатели, услышав имя владельца, отказываются от сделки. Сейчас Покровский* находится в Европе. Он пишет у себя в соцсетях «Слава Украине!» и постоянно публикует посты с «украинским борщом» в поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде решили не рассматривать прошение признанного иноагентом лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского*, который хотел, чтобы его исключили из реестра. В перечень он попал в марте 2023 года. Музыкант уже не раз пытался обжаловать решение.