Лидер группы «Ногу свело!» не смог оспорить иноагентский штраф

Московский суд оставил в силе решение Таганского суда, который оштрафовал лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* за отсутствие маркировки иноагента в публикациях его Telegram-канала. Об этом пишет РИА «Новости».

Музыкант пытался оспорить постановление, указывая через адвоката, что в его действиях нет признаков правонарушения. Защита также настаивала, что применение закона об иноагентах нарушает права доверителя и ограничивает свободу слова. Однако суд апелляционной инстанции эти аргументы не принял.

В решении подчёркивается, что у Покровского* были все возможности для соблюдения установленных требований, но доказательств того, что он предпринял необходимые меры, представлено не было. По закону за подобные нарушения предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в августе российские приставы взялись за имущество фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского*. Музыкант задолжал ФНС около 250 тысяч рублей с апреля, и теперь приставы ищут его активы для ареста и изъятия. Но музыкант подстраховался, переписав всё имущество на жену.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.