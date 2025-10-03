Валдайский форум
3 октября, 14:32

Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову*

Марина Овсянникова*. Обложка © Wikipedia / MarinaOv

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову*. Соответствующее обновление списка было опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Овсянникова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Помимо этого экс-редактор выступала против проведения СВО, распространяла материалы иностранных агентов среди неограниченного круга лиц. В настоящее время Овсянникова* проживает за границей и взаимодействует с иностранными организациями.

Кроме того, в перечень были добавлены режиссёр Григорий Амнуэль*, бывший московский муниципальный депутат Мария Соленова* и сетевой проект «I NEWS*». Все они, как и Овсянникова*, распространяли недостоверную информацию о власти России, её политике и принимаемых решениях. Соленова* отождествляла РФ с террористической организацией. Амнуэль* выступал в поддержку ВСУ.

Ранее сообщалось, что в реестр иностранных агентов внесли имя видеоблогера и публициста Марка Солонина* и бывшего священника Иоанна Курмоярова*. Помимо этого Минюст России пополнил список объединением «Револьт-центр»*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Юлия Сафиулина
