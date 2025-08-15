Бывший священник Курмояров* и публицист Солонин* признаны иноагентами

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов новыми физическими и юридическими лицами. Согласно обновлённым данным, в списке оказались видеоблогер и публицист Марк Солонин*, бывший священник Иоанн Курмояров*, а также объединение «Револьт-центр»*.

«15 августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Я. Кротов*, И.В. Курмояров*, И.П. Рудников*, М.С. Солонин*, а также объединение «Револьт-Центр*», — сообщает пресс-служба министерства.

Ранее мы писали, что в список вошли экономист Андрей Мовчан*, актриса Оксана Мысина*, а также проект «Продолжение следует»* журналиста Павла Каныгина, который был признан иноагентом ещё в апреле 2023 года. Кроме того, в реестр добавили астраханского политолога Михаиал Долиева* и новосибирского общественника Андрея Сивёнока*.