Писатель Акунин* избежал заочного ареста по новому уголовному делу

Хамовнический районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили*) по уголовному делу о нарушении правил иностранного агента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Следствие просило избрать меру пресечения в виде ареста за повторное нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), однако суд вернул материалы без удовлетворения ходатайства.

«Суд вернул материал в следственный орган без удовлетворения», — сказали в суде.