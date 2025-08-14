Встреча Путина и Трампа
14 августа, 09:51

Писатель Акунин* избежал заочного ареста по новому уголовному делу

ТАСС: Суд отказался заочно арестовать Акунина* по делу об иноагенте

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ boris.akunin

Хамовнический районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили*) по уголовному делу о нарушении правил иностранного агента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Следствие просило избрать меру пресечения в виде ареста за повторное нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), однако суд вернул материалы без удовлетворения ходатайства.

«Суд вернул материал в следственный орган без удовлетворения», — сказали в суде.

Напомним, Акунин* стал обвиняемым по уголовному делу за распространение фейков о ВС РФ, объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. В суде выяснилось, что дело связано с его беседой с пранкерами Вованом и Лексусом. Прокуратура требовала 18 лет лишения свободы, но суд заочно назначил писателю 14 лет колонии.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Анастасия Никонорова
