Дело на Акунина* завели после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом

Уголовное дело против Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) связано с его разговором с пранкерами Вованом и Лексусом, обвинения включают оправдание терроризма и уклонение от обязанностей иноагента. Об этом заявила прокурор во Втором Западном окружном военном суде.

«В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами, совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации», — огласила фабулу дела гособвинитель.

Как сообщает корреспондент Life.ru, свидетель в суде подтвердил, что пранкеры сыграли ключевую роль в возбуждении уголовного дела против писателя.