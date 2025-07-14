Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 10:31

Дело на Акунина* завели после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом

Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Галкин Николай

Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Галкин Николай

Уголовное дело против Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) связано с его разговором с пранкерами Вованом и Лексусом, обвинения включают оправдание терроризма и уклонение от обязанностей иноагента. Об этом заявила прокурор во Втором Западном окружном военном суде.

«В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами, совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации», — огласила фабулу дела гособвинитель.

Как сообщает корреспондент Life.ru, свидетель в суде подтвердил, что пранкеры сыграли ключевую роль в возбуждении уголовного дела против писателя.

СК РФ: Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения строя в РФ
СК РФ: Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения строя в РФ

Напомним, писателя обвиняют в распространении фейков в отношении ВС России. Он был объявлен в розыск, а также заочно арестован. Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и действия ВСУ. Сейчас он скрывается за границей, у него есть паспорт Великобритании.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Вован и Лексус (пранкеры)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar