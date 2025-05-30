СК РФ: Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения строя в РФ
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Председателю СКР Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания в Луганске доложили о ходе расследования дела писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). По данным следствия, Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины.
«Чхартишвили* дважды в течение 2024 года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иностранных агентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Чхартишвили* заочно предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СКР.
Напомним, в декабре 2023 года Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.