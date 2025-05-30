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Регион
30 мая, 08:03

СК РФ: Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения строя в РФ

Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Председателю СКР Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания в Луганске доложили о ходе расследования дела писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). По данным следствия, Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины.

«Чхартишвили* дважды в течение 2024 года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иностранных агентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Чхартишвили* заочно предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СКР.

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook писателя Акунина*
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook писателя Акунина*

Напомним, в декабре 2023 года Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
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