Обвинение на суде запросило 18 лет тюрьмы для писателя Бориса Акунина*
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Обвинение просит назначить писателю Борису Акунину* 18 лет тюрьмы в качестве наказания по делу об оправдании терроризма и за другие преступления. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала заседания Второго Западного окружного военного суда.
Вину писателя прокурор считает полностью доказанной. По словам стороны обвинения, Акунин* должен провести первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок отбывать в колонии строгого режима. Также прокурор просит назначить штраф на сумму в 400 тысяч рублей. В ходе судебного процесса стало известно, что Акунин* успел опубликовать 33 сообщений без специальной отметки о статусе иноагента. Кроме того, выяснилось, что у писателя вообще нет регистрации в России на данный момент, на воинский учёт он не становился.
Напомним, писателя Бориса Акунина* обвиняют в распространении фейков в отношении ВС России, а также он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Киева. Акунин* заочно арестован и объявлен в международный розыск, сейчас он скрывается за границей. Известно, что у писателя него есть паспорт гражданина Великобритании. Вину он не признаёт.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.