Обвинение на суде запросило 18 лет тюрьмы для писателя Бориса Акунина*

Обвинение просит назначить писателю Борису Акунину* 18 лет тюрьмы в качестве наказания по делу об оправдании терроризма и за другие преступления. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала заседания Второго Западного окружного военного суда.

Вину писателя прокурор считает полностью доказанной. По словам стороны обвинения, Акунин* должен провести первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок отбывать в колонии строгого режима. Также прокурор просит назначить штраф на сумму в 400 тысяч рублей. В ходе судебного процесса стало известно, что Акунин* успел опубликовать 33 сообщений без специальной отметки о статусе иноагента. Кроме того, выяснилось, что у писателя вообще нет регистрации в России на данный момент, на воинский учёт он не становился.