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14 июля, 09:13

Писатель Борис Акунин* не признал вину в оправдании терроризма

Обложка © ТАСС / Анатолий Струнин

Обложка © ТАСС / Анатолий Струнин

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) не считает себя виновным по делу об оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в невыполнении обязанностей иноагента. Об этом сказал его адвокат на заседании во Втором Западном окружном военном суде, где заочно слушается дело.

«Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана», — подчеркнул адвокат обвиняемого Олег Дубинин в ходе слушаний.

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Напомним, Акунин* стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Он также заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. Сейчас Акунин* скрывается за границей, у него есть гражданство Великобритании.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Татьяна Миссуми
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