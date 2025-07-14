Писатель Борис Акунин* не признал вину в оправдании терроризма

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) не считает себя виновным по делу об оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в невыполнении обязанностей иноагента. Об этом сказал его адвокат на заседании во Втором Западном окружном военном суде, где заочно слушается дело.