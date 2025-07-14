Писатель Борис Акунин* не признал вину в оправдании терроризма
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Писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) не считает себя виновным по делу об оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в невыполнении обязанностей иноагента. Об этом сказал его адвокат на заседании во Втором Западном окружном военном суде, где заочно слушается дело.
«Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана», — подчеркнул адвокат обвиняемого Олег Дубинин в ходе слушаний.
Напомним, Акунин* стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Он также заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. Сейчас Акунин* скрывается за границей, у него есть гражданство Великобритании.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.