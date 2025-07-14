Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к 14 годам колонии

Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) заочно приговорили к 14 годам колонии. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала военного суда в Москве.

Акунин* признан виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ. При этом гособвинение запрашивало для писателя 18 лет лишения свободы.