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14 июля, 13:11

Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к 14 годам колонии

Обложка © ТАСС / Галкин Николай

Обложка © ТАСС / Галкин Николай

Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) заочно приговорили к 14 годам колонии. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала военного суда в Москве.

Акунин* признан виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ. При этом гособвинение запрашивало для писателя 18 лет лишения свободы.

Писатель Борис Акунин* не признал вину в оправдании терроризма
Писатель Борис Акунин* не признал вину в оправдании терроризма

Напомним, в декабре 2023 года Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Сегодня во время судебного процесса выяснилось, что уголовное дело против Бориса Акунина* связано с его разговором с пранкерами Вованом и Лексусом.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
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