Защита Бориса Акунина* обжаловала приговор осуждённого на 14 лет писателя
Адвокат Дубинин: Апелляционная жалоба на приговор Бориса Акунина* подана
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Защита писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) подала апелляцию на заочный приговор в 14 лет лишения свободы. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил адвокат Олег Дубинин РИА «Новости».
«Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана», — сказал он.
Напомним, что Акунин* стал фигурантом уголовного дела по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Во время судебного заседания стало известно, что уголовное дело против писателя связано с его разговором с пранкерами Вованом и Лексусом. Изначально обвинение просило для Акунина* 18 лет тюрьмы в качестве наказания, но суд заочно приговорил его к 14 годам колонии.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.