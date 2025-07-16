Защита Бориса Акунина* обжаловала приговор осуждённого на 14 лет писателя

Защита писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) подала апелляцию на заочный приговор в 14 лет лишения свободы. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил адвокат Олег Дубинин РИА «Новости».