Минюст признал иноагентами кинокритика Пронченко* и медиаменеджера Кудрявцева*

Минюст России 26 сентября пополнил реестр иностранных агентов. В него включены четыре физических лица — кинокритик Зинаида Пронченко*, медиаменеджер Демьян Кудрявцев*, адвокат Дмитрий Захватов*, журналист Андрей Калитин*, а также независимая литературная премия «ДАР»*.

Ведомство пояснило, что все они распространяли недостоверную информацию о политике российских властей и выступали против СВО. Отдельно отмечается, что Захватов* участвовал в проекте по сбору средств для ВСУ. Все указанные лица проживают за пределами России.

Литературная премия «ДАР»* была включена в реестр в связи с тем, что ее учредителем является иностранная организация, а среди соучредителей значатся иноагенты.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.