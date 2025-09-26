Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 14:13

Минюст признал иноагентами кинокритика Пронченко* и медиаменеджера Кудрявцева*

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Зинаида Пронченко, © Wikipedia / A.Savin

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Зинаида Пронченко, © Wikipedia / A.Savin

Минюст России 26 сентября пополнил реестр иностранных агентов. В него включены четыре физических лица — кинокритик Зинаида Пронченко*, медиаменеджер Демьян Кудрявцев*, адвокат Дмитрий Захватов*, журналист Андрей Калитин*, а также независимая литературная премия «ДАР»*.

Ведомство пояснило, что все они распространяли недостоверную информацию о политике российских властей и выступали против СВО. Отдельно отмечается, что Захватов* участвовал в проекте по сбору средств для ВСУ. Все указанные лица проживают за пределами России.

Литературная премия «ДАР»* была включена в реестр в связи с тем, что ее учредителем является иностранная организация, а среди соучредителей значатся иноагенты.

На сбежавшего из России кинокритика Антона Долина* завели уголовное дело
На сбежавшего из России кинокритика Антона Долина* завели уголовное дело

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar