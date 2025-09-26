На сбежавшего из России кинокритика Антона Долина* завели уголовное дело

В Москве в отношении кинокритика Антона Долина*, покинувшего Россию, возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Подозреваемый включён в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории РФ», — уточнили в управлении.

На данный момент следствие также рассматривает вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск.

Ранее стало известно, что блогер Максим Кац* объявлен в розыск, но уже по линии Интерпола. Он покинул Россию в феврале 2022 года и с тех пор не возвращался. Суд в Москве заочно вынес решение о его аресте в рамках дела о нарушении законодательства об иностранных агентах.

