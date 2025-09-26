Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 13:36

На сбежавшего из России кинокритика Антона Долина* завели уголовное дело

СК: На кинокритика Долина* завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

В Москве в отношении кинокритика Антона Долина*, покинувшего Россию, возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Подозреваемый включён в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории РФ», — уточнили в управлении.

На данный момент следствие также рассматривает вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск.

Мосэнергосбыт отозвал иск на 500 тысяч рублей к Максиму Галкину*
Мосэнергосбыт отозвал иск на 500 тысяч рублей к Максиму Галкину*

Ранее стало известно, что блогер Максим Кац* объявлен в розыск, но уже по линии Интерпола. Он покинул Россию в феврале 2022 года и с тех пор не возвращался. Суд в Москве заочно вынес решение о его аресте в рамках дела о нарушении законодательства об иностранных агентах.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • иноагенты
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar