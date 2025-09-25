Блогер Кац* объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола
Максим Кац*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_katz
Блогер Максим Кац* объявлен в розыск по новому уголовному делу о нарушении законодательства об иностранных агентах. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, розыск объявлен на территории всех стран-участниц Интерпола.
Из документов следует, что Кац* скрылся от следствия, вылетев рейсом Москва — Стамбул 21 февраля 2022 года, и не возвращался в Россию. Хорошевский суд Москвы санкционировал заочный арест блогера по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Ранее против блогера было возбуждено уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. В течение последнего года Максим Кац* уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил, касающихся деятельности иноагентов. В августе было инициировано уголовное дело против Каца*, а 23 сентября в суд поступило ходатайство о его заочном аресте. Это уже второе уголовное преследование блогера: в августе 2023 года Басманный суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ (ст. 207. 3 УК РФ).
*Признан в России иностранным агентом.