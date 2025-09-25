Блогер Кац* объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола

Блогер Максим Кац* объявлен в розыск по новому уголовному делу о нарушении законодательства об иностранных агентах. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, розыск объявлен на территории всех стран-участниц Интерпола.

Из документов следует, что Кац* скрылся от следствия, вылетев рейсом Москва — Стамбул 21 февраля 2022 года, и не возвращался в Россию. Хорошевский суд Москвы санкционировал заочный арест блогера по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

