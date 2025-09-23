В суд Москвы поступило дело о заочном аресте Максима Каца*

Следствие направило в Хорошевский районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте блогера Максима Каца*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА «Новости».

В судебных документах указано, что зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каца*. При этом, как отмечает издание, дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, материал был зарегистрирован во вторник.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кац* решил оспорить приговор за фейки о ВС РФ, за которые его осудили на восемь лет колонии. Уголовное дело рассматривалось без его присутствия, так как инфлюенсер находился заграницей. Он подал кассационную жалобу.

*Признан в России иностранным агентом.