Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 17:49

В суд Москвы поступило дело о заочном аресте Максима Каца*

Следствие просит заочно арестовать блогера Максима Каца* по новому делу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz

Следствие направило в Хорошевский районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте блогера Максима Каца*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА «Новости».

В судебных документах указано, что зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каца*. При этом, как отмечает издание, дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, материал был зарегистрирован во вторник.

Против блогера Максима Каца* завели дело о неисполнении обязанностей иноагента
Против блогера Максима Каца* завели дело о неисполнении обязанностей иноагента

Ранее Life.ru рассказывал, что Кац* решил оспорить приговор за фейки о ВС РФ, за которые его осудили на восемь лет колонии. Уголовное дело рассматривалось без его присутствия, так как инфлюенсер находился заграницей. Он подал кассационную жалобу.

*Признан в России иностранным агентом.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar