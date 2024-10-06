Максим Кац* решил оспорить приговор за фейки о российской армии

Блогер Максим Кац* подал кассационную жалобу на решение суда, согласно которому он заочно приговорён к восьми годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Информация об этом размещена на сайте Басманного суда Москвы, который вынес соответствующий приговор.