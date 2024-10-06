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6 октября, 00:01

Максим Кац* решил оспорить приговор за фейки о российской армии

Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о ВС РФ

Блогер Максим Кац*. Обложка © Wikipedia / Karina Gradusova

Блогер Максим Кац*. Обложка © Wikipedia / Karina Gradusova

Блогер Максим Кац* подал кассационную жалобу на решение суда, согласно которому он заочно приговорён к восьми годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Информация об этом размещена на сайте Басманного суда Москвы, который вынес соответствующий приговор.

«Приговор Кацу* обжалован в кассации», — отмечается на сайте суда.

Блогер Максим Кац* получил штраф в 50 тысяч рублей, не представив отчётность иноагента
Блогер Максим Кац* получил штраф в 50 тысяч рублей, не представив отчётность иноагента

Напомним, в июле 2022 года Минюст внёс Каца* в перечень физлиц-иноагентов. В августе 2023 блогер был признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, что касается публичного распространения под видом достоверных сведений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил Российской Федерации.

*Признан в России иностранным агентом.

Анатолий Цейко
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