Максим Кац* решил оспорить приговор за фейки о российской армии
Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о ВС РФ
Блогер Максим Кац*. Обложка © Wikipedia / Karina Gradusova
Блогер Максим Кац* подал кассационную жалобу на решение суда, согласно которому он заочно приговорён к восьми годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Информация об этом размещена на сайте Басманного суда Москвы, который вынес соответствующий приговор.
«Приговор Кацу* обжалован в кассации», — отмечается на сайте суда.
Напомним, в июле 2022 года Минюст внёс Каца* в перечень физлиц-иноагентов. В августе 2023 блогер был признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, что касается публичного распространения под видом достоверных сведений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил Российской Федерации.
*Признан в России иностранным агентом.