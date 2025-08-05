Против блогера Максима Каца* завели дело о неисполнении обязанностей иноагента

Против блогера Максима Каца* возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что находящийся заграницей Кац* дважды в течение года привлекался по статье КоАП за нарушение порядка деятельности иноагента. Следствие считает, что блогер уклонился от исполнения своих обязанностей. Рассматривается вопрос об объявлении Каца* в розыск.

Санкции статьи УК предусматривают штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.