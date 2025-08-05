Против блогера Максима Каца* завели дело о неисполнении обязанностей иноагента
Максима Кац*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz*
Против блогера Максима Каца* возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что находящийся заграницей Кац* дважды в течение года привлекался по статье КоАП за нарушение порядка деятельности иноагента. Следствие считает, что блогер уклонился от исполнения своих обязанностей. Рассматривается вопрос об объявлении Каца* в розыск.
Санкции статьи УК предусматривают штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.
Это уже второе уголовное дело в отношении блогера. В июле 2022 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов, а в августе 2023 Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии по делу о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Приговор включал 4-летний запрет на администрирование интернет-ресурсов и был подтвержден Мосгорсудом.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.