Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 15:14

В Москве появилась черешня, которую можно только нюхать, — кг за ₽13 тысяч

Обложка © Telegram/ MDK

В магазинах столицы заметили на полках стаканчики с красивой красной черешней, но крайне непривлекательным ценником — 3,980 рублей за 300 грамм.

В среднем, получается, что одна ягодка черешни весом около 6-7 граммов стоит 92 рубля. Поставляется «деликатес» из Турции. За килограмм сочных ягод придётся отдать свыше 13,2 тысячи рублей.

4 кг пасхального эксклюзива: В Москве продают кулич за 100 тысяч рублей

Ранее Life.ru писал, что в столовой Госдумы подорожали беляши. Цена на них выросла до 130 рублей за штуку. В 2024 году покупал беляш за 90 рублей. В январе 2025-го стоимость поднялась сразу на 20% — до 110 рублей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar