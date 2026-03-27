Reuters: Россия и Индия обсуждают возобновление поставок СПГ на фоне кризиса

Индия и Россия начали переговоры о возобновлении поставок сжиженного природного газа на фоне перебоев с энергоресурсами из стран Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, стороны достигли предварительных договорённостей на встрече замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина и министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури в Дели. Индия и Россия готовятся к восстановлению прямых поставок российского СПГ.

Кроме того, Нью-Дели намерен удвоить закупки российской сырой нефти. Ожидается, что уже в ближайшее время доля российского ресурса в общем объёме индийского импорта может достичь не менее 40%.

«Индия выбрала курс, который наилучшим образом отвечает её национальным интересам и основан на давнем и доверительном партнёрстве с Россией», — приводит Reuters слова бывшего посла Индии в Москве Аджая Малхорты.