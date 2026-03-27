Reuters: Россия и Индия обсуждают возобновление поставок СПГ на фоне кризиса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
Индия и Россия начали переговоры о возобновлении поставок сжиженного природного газа на фоне перебоев с энергоресурсами из стран Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, стороны достигли предварительных договорённостей на встрече замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина и министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури в Дели. Индия и Россия готовятся к восстановлению прямых поставок российского СПГ.
Кроме того, Нью-Дели намерен удвоить закупки российской сырой нефти. Ожидается, что уже в ближайшее время доля российского ресурса в общем объёме индийского импорта может достичь не менее 40%.
«Индия выбрала курс, который наилучшим образом отвечает её национальным интересам и основан на давнем и доверительном партнёрстве с Россией», — приводит Reuters слова бывшего посла Индии в Москве Аджая Малхорты.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что последствия удара по крупнейшему в мире комплексу по производству СПГ в Катаре станут катастрофическими для Евросоюза. Напомним, Иран атаковал объект в городе Рас-Лаффан, что привело к возгоранию и серьёзному ущербу — весь персонал был эвакуирован. По словам спецпосланника президента РФ, эта ситуация крайне негативно скажется на европейских странах.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.