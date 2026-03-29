

29 марта, 07:04

Корабли ВМФ России зашли в порт Индонезии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в порт Танджунг Приок в Джакарте. Впереди — совместные манёвры с индонезийскими военными. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В состав отряда вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов». В индонезийской столице российские корабли встретили представители посольства РФ и командование морского района. Стороны подчеркнули значение визита для двустороннего сотрудничества.

Во время захода запланированы экскурсии на суда для военнослужащих ВМС Индонезии и местных жителей. В ближайшие дни Россия и Индонезия проведут совместные манёвры. Особое внимание уделят тренировкам по связи и взаимодействию экипажей. Ожидается, что учения пройдут на следующей неделе и укрепят сотрудничество флотов двух стран.

Патрушев: ВМФ России защищает корабли в море, следуя двум принципам

Ранее в Чёрном море стартовали многонациональные учения НАТО под названием «Морской щит 2026». В них задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из 13 стран. Манёвры продлятся с 23 марта по 3 апреля.

Милена Скрипальщикова
