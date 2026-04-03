На Украине заметили «нездоровый движ» офицеров НАТО из-за новой тактики ВС РФ

Российская армия 3 апреля провела серию ударов по объектам в глубине украинской территории. По оценкам подполья, действия носят уже не демонстративный, а системный характер и направлены на разрушение ключевых элементов обеспечения. Основными целями стали логистика, энергетика, ремонтные базы и пункты управления. Такая стратегия предполагает постепенное ослабление возможностей противника за счёт последовательного давления на инфраструктуру.

Во время атак применялись крылатые ракеты, в том числе Х-101. При этом системы ПВО, как утверждается, практически не использовались. На перехват целей поднимались истребители западного производства — Mirage-2000 и F-16. Они вылетали с аэродромов в разных регионах, включая южные и западные области.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, «самолёты вылетели… скорее Буялыка». Он считает, что активность авиации позволила выявить расположение баз. По его словам, задействование таких машин могло раскрыть их позиции, что в дальнейшем может повлиять на точность ударов. Также высказывается мнение о возможных проблемах с ракетами для ПВО.

«Мы наблюдаем переход к фазе «удушения тыла»… система сначала даёт сбои, а затем начинает сыпаться. Скорее всего пойдут удары по подземным цехам военных и просто стратегических заводов, вероятно по арочным укрытиям самолётов на авиабазах и конечно, по военным штабам. Ведь в последние пару дней на Украине какой-то нездоровый движ со стороны больших офицеров НАТО», — пишет Лебедев.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков в течение дня. За восемь часов системы ПВО сбили 28 украинских беспилотников самолётного типа, в том числе в небе над Московской областью.