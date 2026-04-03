Ядерная мощь без радиации: Почему «Орешник» идеален для уничтожения подземных заводов ВСУ

Ракетная система «Орешник» оптимально подходит для уничтожения подземных предприятий Украины по производству беспилотников. Такое мнение NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам аналитика, для ударов по территории Украины есть смысл использовать ракеты средней дальности. Разрушения, которые вызывает «Орешник», сопоставимы с эффектом от тактического ядерного заряда малой мощности. Однако при этом нет вредоносных факторов: светового излучения или радиоактивного заражения.

Боеголовка этой ракеты создаёт сейсмическую волну, которая разрушает объекты как под землёй, так и над ней. Эксперт подчеркнул, что это крайне важно, поскольку значительная часть военных предприятий Украины, в том числе по производству БПЛА, размещена под землёй.

А ранее Life.ru сообщал, что Россия воткнёт «Орешник» коллективному Западу в нужное время. В Госдуме отметили, что помимо «Орешника» в арсенале Армии РФ есть и другие, не менее эффективные варианты.