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Опубликовано 3 апреля, 13:44

Ядерная мощь без радиации: Почему «Орешник» идеален для уничтожения подземных заводов ВСУ

Военэксперт Кнутов: «Орешник» подходит для уничтожения подземных заводов Украины

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Ракетная система «Орешник» оптимально подходит для уничтожения подземных предприятий Украины по производству беспилотников. Такое мнение NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам аналитика, для ударов по территории Украины есть смысл использовать ракеты средней дальности. Разрушения, которые вызывает «Орешник», сопоставимы с эффектом от тактического ядерного заряда малой мощности. Однако при этом нет вредоносных факторов: светового излучения или радиоактивного заражения.

Боеголовка этой ракеты создаёт сейсмическую волну, которая разрушает объекты как под землёй, так и над ней. Эксперт подчеркнул, что это крайне важно, поскольку значительная часть военных предприятий Украины, в том числе по производству БПЛА, размещена под землёй.

Медведев: «Орешник» очень важен, но им одним войны не выигрываются
Медведев: «Орешник» очень важен, но им одним войны не выигрываются

А ранее Life.ru сообщал, что Россия воткнёт «Орешник» коллективному Западу в нужное время. В Госдуме отметили, что помимо «Орешника» в арсенале Армии РФ есть и другие, не менее эффективные варианты.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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