В Госдуме заявили, что РФ воткнёт «Орешник» коллективному Западу в нужное время
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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у России достаточно оружия для массированного удара. Особо парламентарий выделил ракетный комплекс «Орешник», который, по его словам, должен быть использован по прямому назначению.
«Демонстрацию мы уже провели, все поняли, что с нами шутки плохи», — сказал Колесник, комментируя предыдущие показы возможностей комплекса.
Депутат в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что помимо «Орешника» в арсенале есть и другие, не менее эффективные варианты. В нужное время, по его словам, эти средства будут применены против коллективного Запада.
А ранее Life.ru рассказывал, что на Западе испугались новой ракеты Армии России, которая грозит последствиями похлеще «Орешника». Речь идёт о ракете, которая будет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести, а значит сможет пробивать даже бункеры противника на глубине в 30 метров.
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