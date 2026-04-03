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Опубликовано 3 апреля, 07:36

В Госдуме заявили, что РФ воткнёт «Орешник» коллективному Западу в нужное время

Обложка © Life.ru / GigaChat

Обложка © Life.ru / GigaChat

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у России достаточно оружия для массированного удара. Особо парламентарий выделил ракетный комплекс «Орешник», который, по его словам, должен быть использован по прямому назначению.

«Демонстрацию мы уже провели, все поняли, что с нами шутки плохи», — сказал Колесник, комментируя предыдущие показы возможностей комплекса.

Депутат в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что помимо «Орешника» в арсенале есть и другие, не менее эффективные варианты. В нужное время, по его словам, эти средства будут применены против коллективного Запада.

Медведев: «Орешник» очень важен, но им одним войны не выигрываются
Медведев: «Орешник» очень важен, но им одним войны не выигрываются

А ранее Life.ru рассказывал, что на Западе испугались новой ракеты Армии России, которая грозит последствиями похлеще «Орешника». Речь идёт о ракете, которая будет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести, а значит сможет пробивать даже бункеры противника на глубине в 30 метров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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