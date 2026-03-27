Медведев: «Орешник» очень важен, но им одним войны не выигрываются

Ракетный комплекс «Орешник» — крайне важный вид вооружений, но имеет ограниченную сферу применения. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что одними такими комплексами военные задачи не решаются и войну не выигрывают. Отвечая на вопрос о возможном оснащении ракеты ядерным боезарядом, Медведев заявил, что не рассматривает подобный сценарий.

«Мы с вами понимаем, что это путь в очень плохом направлении», — добавил он.

Политик также отметил, что в современной войне ключевое значение имеют ракеты и беспилотники, однако не менее важны люди, которые сражаются на линии боевого соприкосновения.