Медведев: «Орешник» очень важен, но им одним войны не выигрываются
Ракетный комплекс «Орешник» — крайне важный вид вооружений, но имеет ограниченную сферу применения. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что одними такими комплексами военные задачи не решаются и войну не выигрывают. Отвечая на вопрос о возможном оснащении ракеты ядерным боезарядом, Медведев заявил, что не рассматривает подобный сценарий.
«Мы с вами понимаем, что это путь в очень плохом направлении», — добавил он.
Политик также отметил, что в современной войне ключевое значение имеют ракеты и беспилотники, однако не менее важны люди, которые сражаются на линии боевого соприкосновения.
К слову, белорусская армия закупила «Орешники» для собственных нужд. Президент республики Александр Лукашенко специально для западных соседей пояснил, что эти ракетные комплексы приобретены для защиты собственной территории, а не для атаки соседской. «Орешники» не угрожают тем, кто не лезет на территорию республики, подчеркнул белорусский лидер.
