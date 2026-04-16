16 апреля, 04:55

ПВО России сбила 207 украинских дронов за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа за ночь. Об этом сообщило МО РФ.

Не обошлось без последствий на земле в Краснодарском крае, где в ходе атаки закрывали местные аэропорты. В Туапсе зафиксированы повреждения зданий, также обломки сбитых БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта. В местных школах отменены уроки.

Кроме того, дроны сбивали над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей.

При атаке украинских БПЛА на Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет
А в ночь на 15 апреля было сбито 85 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, БПЛА уничтожены над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Артём Гапоненко
