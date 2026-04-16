При атаке украинских БПЛА на Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет

Террористическая атака беспилотников ВСУ по жилым домам в Туапсе унесла жизни двоих детей. Погибшим было пять и 14 лет. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», – написал глава региона.

По предварительной информации, пострадали ещё двое взрослых. Им оказывают медицинскую помощь.

Этой ночью Краснодарский край в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских беспилотников. В Туапсе в результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Многочисленные обломки упали также на территории предприятий в районе морского порта.

В сочинском посёлке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае они повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме. Пострадавших там нет.

Ранее Life.ru писал, что серия взрывов от работы ПВО прогремела в ночном небе Кубани. ВСУ атаковали дронами Анапу, Туапсе и Геленджик. Местные жители сообщали о ярких вспышках в небе и звуках, похожих на «мерзкий звук мопедов». Позднее стало известно о взрывах над Сочи.