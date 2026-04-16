В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На данный момент сбиты четыре воздушные цели. Вражеские беспилотники уничтожены в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе.

По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Жителей призывают не пренебрегать мерами безопасности – необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Ранее Life.ru писал, что в конце марта европейские государства приняли решение усилить поддержку киевского режима, сделав акцент на производстве беспилотников. Технику планируют поставлять для нанесения ударов по российской территории. Увеличение выпуска дронов рассматривается на Западе как ключевой приоритет на фоне потерь и нехватки личного состава у ВСУ. В Минобороны РФ раскрыли адреса таких заводов, а запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями.