МО: Европа приняла решение нарастить поставки дронов Киеву для ударов по России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
В конце марта европейские государства приняли решение усилить поддержку киевского режима, сделав акцент на производстве беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, причиной являются растущие потери и нехватка личного состава у ВСУ.
Согласно заявлению оборонного ведомства России, технику планируется поставлять для нанесения ударов по российской территории.
«26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран... было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА», — сообщили в министерстве.
Таким образом, западные союзники намерены компенсировать проблемы противника на линии боевого соприкосновения. Увеличение выпуска дронов рассматривается на Западе как один из ключевых приоритетов.
Ранее сообщалось, что Пентагон увеличит затраты на создание беспилотников в 242 раза. Практически вся сумма ($53,6 млрд) пойдёт вне обычного бюджетного процесса. К слову, по мнению экспертов, странам НАТО нечего противопоставить российским БПЛА из-за нехватки средств противовоздушной обороны.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.