В конце марта европейские государства приняли решение усилить поддержку киевского режима, сделав акцент на производстве беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, причиной являются растущие потери и нехватка личного состава у ВСУ.

Согласно заявлению оборонного ведомства России, технику планируется поставлять для нанесения ударов по российской территории.

«26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран... было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА», — сообщили в министерстве.

Таким образом, западные союзники намерены компенсировать проблемы противника на линии боевого соприкосновения. Увеличение выпуска дронов рассматривается на Западе как один из ключевых приоритетов.