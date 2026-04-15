Губернатор Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом
Обложка © РИА Новости / Артем Пряхин
Ленинградская область стала прифронтовым регионом. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе ежегодного отчёта перед депутатами.
Свое обращение чиновник начал с темы безопасности, назвав её самой важной для местных жителей. Он напомнил, что у субъекта самая длинная граница со странами НАТО. «Но с недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым», — подчеркнул Дрозденко.
По словам главы региона., это подтверждает статистика: только за первые три месяца 2026 года в небе над областью уничтожено 243 беспилотника. Губернатор отметил, что дроны пытались атаковать экономические объекты, портовую инфраструктуру и предприятия.
«Одна из задач таких атак — посеять панику, вызвать социальное напряжение, <...> социальные и политические конфликты», — заявил руководитель региона. Он объяснил, что противник нацелен на дестабилизацию обстановки, а не только на физический ущерб.
Власти продолжат усиливать меры защиты. Судя по заявлению, вопросу противовоздушной обороны в ближайшее время уделят особое внимание.
Напомним, руководство Литвы, Латвии и Эстонии теперь официально допускает использование своих воздушных пространств для украинских дронов, атакующих Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России. Аналогично поступает и Финляндия, не так давно вступившая в НАТО. Ранее помощник президента Николай Патрушев разоблачил роль стран Балтии и Финляндии в атаках ВСУ на порты России.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.