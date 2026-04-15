Губернатор Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом

Ленинградская область стала прифронтовым регионом. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе ежегодного отчёта перед депутатами.

Свое обращение чиновник начал с темы безопасности, назвав её самой важной для местных жителей. Он напомнил, что у субъекта самая длинная граница со странами НАТО. «Но с недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым», — подчеркнул Дрозденко.

По словам главы региона., это подтверждает статистика: только за первые три месяца 2026 года в небе над областью уничтожено 243 беспилотника. Губернатор отметил, что дроны пытались атаковать экономические объекты, портовую инфраструктуру и предприятия.

«Одна из задач таких атак — посеять панику, вызвать социальное напряжение, <...> социальные и политические конфликты», — заявил руководитель региона. Он объяснил, что противник нацелен на дестабилизацию обстановки, а не только на физический ущерб.

Власти продолжат усиливать меры защиты. Судя по заявлению, вопросу противовоздушной обороны в ближайшее время уделят особое внимание.