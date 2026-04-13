Патрушев разоблачил роль стран Балтии и Финляндии в атаках ВСУ на порты России

Страны Балтии и Финляндия являются соучастниками атак украинских дронов на российские порты в Ленинградской области, включая Усть-Лугу и Приморск. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские БПЛА запускаются с палубы судов в Балтийском море», — сказал он в интервью RG.ru.

По словам Патрушева, предоставление воздушного пространства для пролёта БПЛА означает прямое участие этих государств НАТО в ударах по российской инфраструктуре. Он подчеркнул, что маршрут длиной более 1400 км от Украины до Ленобласти невозможен без согласия стран, над которыми он пролегает. Он также отметил, что в Эстонии жителей заранее оповещают о появлении дронов, а Финляндия прямо заявила, что не будет препятствовать ударам.

Ранее в Финляндии обнаружили упавший беспилотник с неразорвавшейся боеголовкой. Аппарат лежал примерно в километре от жилой застройки. Специалисты провели контролируемый подрыв, чтобы устранить опасность. После инцидента в стране зазвучали призывы закрыть воздушное пространство для украинских дронов.