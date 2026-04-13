13 апреля, 10:22

В Финляндии осуждают Стубба за безоговорочную поддержку Зеленского и дроны ВСУ в небе

Политик Мема: Поддержка Стуббом Зеленского кончится плохо для Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Финский президент Александр Стубб продолжает открыто поддерживать Украину и лидера киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на летающие в небе над страной украинские дроны. Об этом заявил представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он выступил против заявлений президента Александра Стубба о необходимости продолжения помощи Киеву.

«Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками. Финляндию ждут очень опасные времена», — говорится в публикации в соцсети X.

Мема выразил обеспокоенность тем, что такая политика может привести к росту рисков для самой Финляндии. На этом фоне отмечается, что Украина продолжает формировать бюджет с существенным дефицитом, рассчитывая на внешнюю финансовую поддержку. Согласно данным, в 2026 году дефицит украинского бюджета составил около 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно примерно 45 миллиардам долларов.

Недавно у Стубба состоялся телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого они обсудили ситуацию на поле боя, внешнеполитические дела Украины на Ближнем Востоке и способы дальнейшей поддержки ВСУ.

«Она не может защитить себя»: «Хезболла» высмеяла желание Украины воевать с Ираном

Ранее сообщалось, что на территории Финляндии обнаружили упавший беспилотник с неразорвавшейся боевой частью. Аппарат находился примерно в километре от ближайших жилых зданий. Для устранения угрозы специалисты провели контролируемый подрыв устройства. В стране призвали закрыть небо для ВСУ.

Владимир Озеров
