В Финляндии осуждают Стубба за безоговорочную поддержку Зеленского и дроны ВСУ в небе
Политик Мема: Поддержка Стуббом Зеленского кончится плохо для Финляндии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Финский президент Александр Стубб продолжает открыто поддерживать Украину и лидера киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на летающие в небе над страной украинские дроны. Об этом заявил представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он выступил против заявлений президента Александра Стубба о необходимости продолжения помощи Киеву.
«Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками. Финляндию ждут очень опасные времена», — говорится в публикации в соцсети X.
Мема выразил обеспокоенность тем, что такая политика может привести к росту рисков для самой Финляндии. На этом фоне отмечается, что Украина продолжает формировать бюджет с существенным дефицитом, рассчитывая на внешнюю финансовую поддержку. Согласно данным, в 2026 году дефицит украинского бюджета составил около 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно примерно 45 миллиардам долларов.
Недавно у Стубба состоялся телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого они обсудили ситуацию на поле боя, внешнеполитические дела Украины на Ближнем Востоке и способы дальнейшей поддержки ВСУ.
Ранее сообщалось, что на территории Финляндии обнаружили упавший беспилотник с неразорвавшейся боевой частью. Аппарат находился примерно в километре от ближайших жилых зданий. Для устранения угрозы специалисты провели контролируемый подрыв устройства. В стране призвали закрыть небо для ВСУ.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.