13 апреля, 01:32

«Она не может защитить себя»: «Хезболла» высмеяла желание Украины воевать с Ираном

В «Хезболле» назвали абсурдом желание Украины помочь Израилю в борьбе с Ираном

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Замлавы политсовета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати жёстко раскритиковал намерения Киева. В интервью РИА «Новости» он назвал абсурдом заявления украинской стороны о готовности помогать Израилю и другим государствам региона в борьбе с Ираном.

«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет», — заявил политик, комментируя обещания обучить региональные силы (включая США) противодействию Тегерану и его союзникам.

По словам Комати, он не располагает данными о присутствии украинских военных специалистов в израильской армии. При этом в движении убеждены: между Киевом и Тель-Авивом существует союзническая связь.

Представитель «Хезболлы» добавил, что его организация поддерживает Россию в конфликте. Он пояснил: Европа использует Украину как инструмент для сдерживания Москвы, и этот факт определяет позицию движения.

На Украине ТВ-каналы заявили в эфире о «победе над Ираном»

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский посетил Аравийский полуостров, где попытался продать «уникальные» украинские решения для борьбы с иранскими ракетами и беспилотниками. Киевский диктатор даже похвастался, что заключил оборонные соглашения с несколькими странами — Саудовской Аравией, Кувейтом и Иорданией.

Никита Никонов
