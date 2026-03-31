Украина работает над «знаковыми» соглашениями с Кувейтом и Иорданией. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский, отметив, что переговорный процесс продолжается после визита на Ближний Восток.

«Это был очень плодотворный визит на Ближний Восток и в регион Персидского залива. Мы уже заключили знаковые соглашения с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Катаром. Мы также ведём работу с Иорданией и Кувейтом. Рустем Умеров в настоящее время находится в регионе, продолжая переговоры на политическом уровне», — пишет Зеленский. По его словам, от Бахрейна и Омана начали поступать дополнительные запросы.

Бывший комик подчеркнул, что для Украины речь идёт не только о политическом статусе, но и о практической пользе. Киев, по его словам, предлагает партнёрам собственный опыт, систему защиты и военные знания, рассчитывая взамен на сотрудничество в сфере безопасности, а также энергетики.

Ранее Болгария и Украина подписали соглашение о безопасности сроком на десять лет. Документ фиксирует продолжение военной помощи и запуск совместных оборонных проектов. Стороны намерены также развивать производство вооружений. Соглашение рассчитано на долгосрочное сотрудничество и охватывает ключевые направления взаимодействия.