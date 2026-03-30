Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 20:41

Зеленский сообщил о соглашении с Болгарией по безопасности сроком на 10 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности сроком на десять лет. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Документ закрепляет продолжение военной поддержки и запуск совместных проектов в оборонной сфере. Стороны также планируют развивать производство вооружений.

«Подписали соглашение о безопасности между нашими странами», — утверждает бывший комик.

По его словам, соглашение рассчитано на длительный период и включает ключевые направления взаимодействия. Речь идёт о поддержке со стороны Болгарии и совместном производстве вооружений, включая беспилотные системы. Зеленский отметил, что договорённости достигнуты в ходе переговоров с временным премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым. Он добавил, что стороны рассчитывают на практическую реализацию всех положений соглашения.

Зеленский заявил о готовности Украины помочь в разблокировке Ормузского пролива

Ранее Украина и Болгария договорились о создании газового коридора между странами. Проект предусматривает транспортировку газа объёмом до 10 млрд кубометров в год. Сроки реализации обозначены до конца текущего года. Киев рассматривает этот маршрут как элемент подготовки к следующему отопительному сезону. Ранее в стране фиксировали перебои с электроснабжением после повреждения объектов энергетики.

Антон Голыбин
