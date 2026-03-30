Зеленский сообщил о планах по созданию газового коридора Украина — Болгария

Украина и Болгария договорились о создании газового коридора. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский, передаёт Reuters.

По словам экс-комика, проект планируют завершить до конца года. Новый маршрут должен обеспечить поставки газа в объёме до 10 млрд кубометров ежегодно.

«Украина и Болгария готовят газовый коридор, способный пропускать до 10 миллиардов кубометров газа в год», — уточняется в материале.

Зеленский добавил, что работа над проектом уже ведётся совместно с болгарской стороной. Он выступил с заявлением на встрече с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым. По данным агентства, Киев рассматривает создание коридора как элемент подготовки к следующему отопительному сезону. Власти учитывают риски для энергетической инфраструктуры.

Ранее на Украине фиксировали перебои с электроснабжением. Проблемы начались в конце прошлого года после повреждения энергетических объектов и продолжались более месяца.

