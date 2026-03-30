НАТО и ЕС вынудили Испанию передать Украине пять ракет Patriot

Испания под давлением союзников приняла решение передать Украине пять ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Такую информацию опубликовала газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, Мадрид согласился на поставку из-за НАТО и Евросоюза, которые требуют от европейских стран, обладающих этими американскими системами, отправлять их Киеву. Речь идёт о снарядах PAC-2, которые сейчас стоят на вооружении зенитного артиллерийского полка в Маринесе. Один такой боеприпас тянет на 3–4 миллиона долларов, так что вся партия оценивает почт в 15 миллионов евро.

Интересно, что ранее Испания отказалась отправлять Киеву целую батарею Patriot, развёрнутую на турецко-сирийской границе с 2015 года, а теперь ограничилась ракетами.

Между прочим, 18 марта Владимир Зеленский наведывался в Мадрид. Итогом той встречи стало обещание премьер-министра Педро Санчеса выделить Украине миллиард евро на военные нужды в 2026 году.

Украина испытывает критические проблемы с ПВО. На этом фоне в Киеве даже разрешили частным компаниями заниматься противовоздушной обороной.