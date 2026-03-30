30 марта, 12:21

На Украине начала работать частная ПВО

Фёдоров заявил о работе частной системы противовоздушной обороны на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

На Украине заявили о запуске частных подразделений противовоздушной обороны, которые уже якобы показали первые результаты. Об этом в своих социальных сетях сообщил министр обороны страны Михаил Фёдоров.

«Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей», — написал он.

Фёдоров отметил, что одна из компаний сформировала собственную группу специалистов. В настоящее время, по его словам, формирование групп ПВО продолжается ещё в 13 украинских компаниях.

Армия России ликвидировала украинскую систему ПВО в Киевской области

Ранее главарь украинского режима Владимир Зеленский признал, что на Украине наблюдается дефицит противобаллистических ракет. По его словам, это влияет на возможности системы противовоздушной обороны страны.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
