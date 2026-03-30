Армия России ликвидировала украинскую систему ПВО в Киевской области

Армия России нанесла удар по объектам противовоздушной обороны в районе аэродрома Гостомель в Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Взрывы в направлении (аэродрома — прим. Life.ru) Гостомеля, там находится бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО. Есть склады с ракетами», — сказал подпольщик.

В результате атаки могла быть выведена из строя одна из систем противовоздушной обороны. Лебедев отметил, что речь может идти о комплексе Patriot или другом аналогичном вооружении, однако окончательные данные на данный момент отсутствуют.

Ранее в Еврокомиссии признали падение эффективности комплексов Patriot из-за ракет РФ. Там отметили, что российским военным удалось модернизировать снаряды, которые теперь способны менять траекторию полёта.