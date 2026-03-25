В Еврокомиссии признали падение эффективности комплексов Patriot из-за ракет РФ

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что эффективность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине значительно снизилась. По его словам, российским военным удалось модернизировать баллистические ракеты, которые теперь способны менять траекторию полёта.

«В начале 2025 года эффективность Patriot составляла около 40%. Теперь же украинцам приходится тратить до трёх снарядов для того, чтобы сбить баллистические ракеты РФ», — приводит слова Кубилюса издание Politico.

Еврокомиссар также отметил, что это создаёт дополнительные сложности для украинских сил противовоздушной обороны, увеличивая расход дорогостоящих боеприпасов.

